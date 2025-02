Fentanyl: ‘Nel 2022 in USA morte 73mila persone, sta arrivando in Italia’

Un’intesa globale tra Stati Uniti, Canada e Messico sui dazi doganali include anche un punto cruciale: il controllo della trasmissione del fentanyl, potente oppioide responsabile di decine di migliaia di morti. A sottolineare la gravità della questione è Stefano De Lillo, vicepresidente dell’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma.

“Se il nuovo presidente degli Stati Uniti sceglie di barattare i dazi con il controllo del fentanyl e posticipare di un mese l’importazione di prodotti esteri, significa che almeno lì il problema è percepito come enorme”, dichiara De Lillo, riferendosi all’accordo tra Washington e il Messico. Nell’ambito dell’intesa, infatti, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha accettato di inviare 10.000 soldati al confine per fermare il traffico di fentanyl verso gli USA.

I dati sono allarmanti: nel 2022, secondo la Presidenza del Consiglio, negli Stati Uniti sono state sequestrate 400 milioni di dosi di fentanyl, e 73.000 persone hanno perso la vita a causa di questa sostanza. Un problema in crescita, che ora si sta espandendo anche in Europa. “Nel nostro continente si contano già 140 decessi e si teme un incremento dei casi anche in Italia, dove il fentanyl arriva in forma liquida o in pasticche, facilmente smerciabili anche tramite il web”, avverte De Lillo.

L’Ordine dei Medici di Roma ha deciso di agire con la formazione: “Abbiamo lanciato un nuovo corso di formazione a distanza (FAD) per sensibilizzare la classe medica sugli effetti devastanti di questa nuova droga di sintesi, ancora poco conosciuta nel mondo sanitario”.

La pericolosità delle droghe emerge anche dai recenti fatti di cronaca. De Lillo cita il caso di Salvatore Sinagra, il giovane di Favignana ridotto in fin di vita a Lanzarote da un aggressore sotto effetto di stupefacenti. E la tragedia della 15enne morta per presunta overdose a San Bonifacio, vicino Verona. “La cocaina, sempre più diffusa tra adolescenti, è una sostanza pericolosissima. Il 4% degli studenti delle scuole medie fa uso abituale di cannabinoidi: un dato che deve far riflettere”, conclude De Lillo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author