MANDURIA- Ha impugnato un taglierino e le ha tagliato la gola provocandone la morte. Poi ha tentato il suicidio: è in stato di fermo un 75enne, P. D., di Manduria per aver assassinato la compagna 71enne, G. L. D. N.

È accaduto oggi, 12 ottobre, in via Manfredi a Manduria nel condominio Mimosa, nella zona periferica della città. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che hanno dichiarato l’uomo in stato di fermo.

Attualmente il 75enne si trova presso l’ospedale “M. Giannuzzi” a curare le ferite riportate sul braccio per un tentativo di suicidio tagliandosi le vene. Dalle prime informazioni apprese, pare che l’uomo abbia confessato di aver ammazzato la convivente 70enne.