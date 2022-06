Donatella Miccoli è stata colpita con sei coltellate: una di queste l’ha raggiunta alla gola e l’ha uccisa. E’ quanto emerge dall’autopsia effettuata dal medico legale Roberto Vaglio sul corpo della 38enne uccisa a Novoli (Lecce) la notte tra sabato e domenica scorsi da suo marito Matteo Verdesca, anche lui 38enne, che poi si è suicidato dandosi fuoco. L’arma che ha utilizzato Verdesca è verosimilmente un coltello da cucina. La coppia aveva due figli di due e sette anni. L’esame autoptico ha evidenziato che la donna non avrebbe avuto il tempo di difendersi. Su incarico del pm Giorgia Villa si è svolto, nell’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, anche l’esame necroscopico sui resti carbonizzati di Verdesca. L’esame servirà a estrapolare il Dna per identificare con certezza l’uomo. I funerali della coppia si svolgeranno separatamente, entrambi domani. La cerimonia funebre di Donatella Miccoli si terrà alle ore 17 nella chiesa madre di Sant’Andrea Apostolo a Novoli. A celebrarla sarà l’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia. Per l’occasione è stato proclamato il lutto cittadino. I funerali di Matteo Verdesca si terranno sempre nel pomeriggio ma a Veglie, dove abita la sua famiglia, nella chiesa della Madonna di Lourdes.