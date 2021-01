Femminicidio nel Foggiano, fermato un uomo di 46 anni

La Procura di Foggia ha disposto il fermo di Gerardo Tarantino: il 46enne bracciante agricolo è accusato di aver ucciso Tiziana Gentile, la donna di 48 anni accoltellata ieri sera alla gola nel suo appartamento ad Orta Nova, nel Foggiano. L’uomo – conferma il suo difensore, l’avvocato Michele Sodrio – è stato fermato dai carabinieri nei pressi dell’abitazione della vittima. La donna, bracciante agricola, era sposata e aveva due figli di 17 e 18 anni. Il movente del delitto non è ancora chiaro.

+++ AGGIORNAMENTO +++

“Ti consegno tutto: la divisa, l’abito di San Gerardo e il mio borsone da lavoro in campagna. Ora sei tu il capo a casa. Ti dono casa e terre e le mie carte elettroniche. Sono latitante a papà. Vi farò vedere io scusa… Devo camminare senza documenti sono pericoloso, so mangiare erba e sono senza soldi”. E’ il messaggio indirizzato al figlio apparso sulla sua pagina Facebook di Gerardo Tarantino, il bracciante agricolo di 46 anni fermato perché accusato dell’omicidio di Tiziana Gentile, la donna di 48 anni accoltellata alla gola ieri sera ad Orta Nova (Foggia). Il messaggio, immediatamente dopo l’omicidio, è diventato virale nelle chat al punto che il legale dell’uomo, l’avvocato Michele Sodrio, precisa che: “Tarantino ha più volte ripetuto ai carabinieri, mentre era in caserma, che quei messaggi non li ha scritti lui. Il mio cliente ha inoltre più profili social a suo nome”, spiega Sodrio.