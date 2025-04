Femminicidio Mariotto, mons. Satriano: “Piaga da combattere”

“La violenza contro le donne è una piaga da combattere con fermezza e solidarietà, promuovendo la cultura del rispetto dell’altro. Siamo stanchi di assistere impotenti alla morte di tante sorelle”. Lo scrive in un messaggio, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, che così commenta l’assassinio di Lucia Chiapperino, uccisa dal marito questa mattina a Bitonto. “In questo giorno, segnato dalla Passione di Cristo, desidero elevate una preghiera per implorare la misericordia di Dio su quanto accaduto”, aggiunge Satriano che esprime “vicinanza e preoccupazione per la tragica perdita della nostra sorella Lucia”.

