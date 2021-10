Manduria | Domani i funerali di Giuseppa Loredana Dinoi

Si svolgeranno mercoledì 20 ottobre, a Manduria, i funerali di Giuseppa Loredana Dinoi, vittima di femminicidio per opera del compagno convivente Pietro Dimitri. La cerimonia religiosa, si svolgerà alle 16.30, nella chiesa di San Giovanni Bosco a Manduria, in forma strettamente privata. Lutto cittadino, proclamato dal sindaco Gregorio Pecoraro. Bandiere a mezz’ asta, eventi rinviati e serrande abbassate per le attività commerciali durante lo svolgimento della cerimonia.