Femminicidio Lecce, uccisa nel sonno dopo l’ennesimo litigio

L’uomo avrebbe confessato di aver ucciso la moglie perché si rifiutava di prendere i farmaci per il diabete

Si è concluso l’interrogatorio di Luigi Quarta, l’elettricista 82enne che nella mattinata si domenica 8 giugno ha ucciso la moglie, Amalia Quarta, 83 anni, con un colpo di pistola alla testa nella loro abitazione di via Bernardino Bonifacio, nel quartiere San Pio di Lecce.

È stato lo stesso anziano a contattare il 118 poco dopo le 12.20 per confessare quanto appena commesso: “Venite, ho sparato in testa a mia moglie”. All’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, la scena era ormai chiara e drammatica. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno, Alessandro Prontera, che ha disposto l’arresto in flagranza e il trasferimento in carcere dell’uomo con l’accusa di omicidio.

Durante l’interrogatorio, il pensionato ha spiegato la dinamica e il movente dell’omicidio, riferendo che il gesto estremo sarebbe maturato dopo continui contrasti legati al rifiuto della moglie di seguire la terapia farmacologica prescrittale tempo fa per la cura del diabete. L’ennesima lite tra i due sarebbe avvenuta proprio nella mattinata di domenica 8 giugno. Dopo il litigio, Quarta è uscito per effettuare alcune commissioni, mentre la donna si sarebbe distesa nuovamente a letto addormentandosi.

Al rientro a casa, l’82enne ha afferrato una pistola legalmente detenuta, si è avvicinato alla moglie mentre dormiva e ha premuto il grilletto uccidendola con un solo colpo. L’arma, regolarmente registrata, era in possesso dell’uomo da tempo: l’aveva acquistata per ragioni di sicurezza, considerato che la moglie, in passato, aveva lavorato come agente di commercio nel settore dell’argenteria.

Ora la posizione dell’anziano è al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto e confermare il quadro emerso nell’immediato interrogatorio.

