Femminicidio Lecce, Amalia uccisa con un colpo di pistola alla testa

Una tragedia si è consumata a Lecce, in via Bonifacio, nella mattinata di domenica 8 giugno, intorno alle ore 12.00. Amalia Quarta, 74 anni, è stata uccisa con un colpo di pistola alla testa mentre si trovava a letto. A premere il grilletto, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato il marito, Luigi Quarta, 83 anni, ora fermato e condotto in caserma.

A dare l’allarme è stato proprio lui, chiamando il 118 subito dopo l’omicidio. Ma all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare: la donna era già morta, raggiunta da un colpo secco, esploso con una pistola calibro 38, all’altezza dell’orecchio.

Secondo quanto trapelato dalle prime indagini coordinate dal pubblico ministero Alessandro Prontera, il movente sarebbe da ricondurre a dissidi familiari. Sentito dagli inquirenti parrebbe aver dichiarato di essere stato esasperato al carattere dominante della vittima. Un conflitto protratto nel tempo che, nella mente dell’anziano, avrebbe alimentato una crescente esasperazione, culminata questa mattina nella violenza estrema.

Gli inquirenti, giunti sul posto insieme alla polizia scientifica, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. L’arma è stata sequestrata. Non è ancora chiaro se l’omicidio sia stato premeditato o il gesto improvviso di un uomo sopraffatto da fragilità psichiche e tensioni accumulate.

Il quartiere è sconvolto. «Sembravano una coppia tranquilla», dicono alcuni vicini. E invece, dietro le pareti di quella casa, si consumava una tensione silenziosa, culminata in un femminicidio che allunga l’elenco delle vittime nel Salento.

Luigi Quarta è attualmente sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri. Si attende la formalizzazione del fermo e l’eventuale convalida da parte del giudice nelle prossime ore.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts