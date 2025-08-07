Femminicidio Foggia, il presunto autore trovato a Roma

FOGGIA – Sarebbe stato trovato a Roma con gli abiti ancora sporchi di sangue il marocchino presunto autore dell’omicidio della donna di 46 anni, connazionale e cuoca in un ristorante, uccisa nella notte tra mercoledì e giovedì a coltellate dinanzi alla sua abitazione nel centro storico di Foggia, in vico Cibele. A quanto si apprende, aveva presentato una denuncia nei confronti dell’uomo, suo connazionale, con cui avrebbe avuto una relazione di pochi mesi, ed era protetta dalla normativa codice rosso. Abitava da sola in un appartamento nel centro storico, ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione.

Stando a quanto si apprende da fonti della procura di Foggia, sull’ex compagno della donna di 46 anni uccisa a coltellate la scorsa notte pendeva già da maggio scorso, da quando cioè la donna lo aveva denunciato, un provvedimento di divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, ma quest’ultimo non era stato applicato per problemi tecnici. La misura era stata aggravata a luglio con l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere non ancora eseguita perché l’uomo, un marocchino regolare in Italia, è senza fissa dimora è dunque risultava irrintracciabile. Dalla procura fanno sapere che tutti i passi necessari per tentare di tutelare la donna sono stati eseguiti.

