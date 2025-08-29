Femminicidio Foggia, De Santis: “Autopsia subito per funerale di Hayat Fatimi”

“È inaccettabile che, dopo quasi tre settimane, la famiglia non abbia ancora potuto riportare Hayat in Marocco per darle l’ultimo saluto”

Un appello accorato per restituire dignità a una giovane vittima di femminicidio. Giulio De Santis, assessore alla sicurezza e legalità del Comune di Foggia, ha scritto al Procuratore della Repubblica e al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria chiedendo tempi rapidi per l’autopsia di Hayat Fatimi, la 26enne brutalmente uccisa venti giorni fa.

“È inaccettabile che, dopo quasi tre settimane, la famiglia non abbia ancora potuto riportare Hayat in Marocco per darle l’ultimo saluto. Il minimo che possiamo fare è garantire una sepoltura dignitosa e consentire ai suoi cari di piangere la sua perdita”, ha dichiarato De Santis.

L’assessore ha sottolineato come l’intera comunità foggiana sia in attesa di celebrare un lutto cittadino, momento collettivo di partecipazione e riconoscimento del dolore. “Hayat aveva chiesto aiuto allo Stato ed è stata uccisa brutalmente. Ora serve un atto di responsabilità: accelerare le procedure e restituire pace alla vittima e conforto ai familiari”, ha aggiunto.

La richiesta di De Santis arriva dopo giorni di attesa e ritardi burocratici che impediscono la celebrazione dei funerali e l’ultimo saluto alla giovane vittima.

