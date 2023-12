“Ho avuto una settimana molto particolare. Sono andata in ospedale, mio marito mi ha alzato le mani”. È il contenuto di un audio che la 42enne Vincenza Angrisano ha inviato ad un’amica su WhatsApp nei giorni scorsi, prima che il 28 novembre scorso il marito, il 51enne Luigi Leonetti, la uccidesse sferrandole tre coltellate tra petto e torace, mentre erano nella loro abitazione, a tre chilometri dal centro abitato di Andria. L’uomo è ora in carcere, a Lucera, accusato di omicidio volontario aggravato dall’aver commesso il fatto contro la coniuge. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, cinque giorni prima dal femminicidio, il 23 novembre, la donna “ricorreva a cure mediche presso un ospedale” della Bat e “dichiarava di esser stata percossa con due schiaffi al volto, venendo dimessa, a seguito delle cure del caso, con una prognosi di quattro giorni”. “I rapporti tra i due coniugi si erano incrinati circa un mese fa”, quando la vittima “confessava di voler interrompere la relazione coniugale – si legge nel comunicato diffuso dai carabinieri -. Da quel momento sarebbero iniziati una serie di litigi tra i due in cui venivano proferite da entrambi le parti reciproche ingiurie”. L’audio dovrebbe risalire al giorno successivo al 23 novembre: la vittima dice all’amica che non sarebbe riuscita a passare da lei. “Non ero nei tempi per venire da te – si ascolta -, perché” andavo da “casa di mia madre” a “casa mia, cercavo di stare quanto più lontano da casa mia”. Il pm della procura di Trani, Francesco Chiechi, ha disposto l’autopsia sul corpo della 42enne: domani mattina sarà conferito l’incarico al dottor Francesco Vinci dell’istituto di Medicina legale del policlinico di Bari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp