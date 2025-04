Femminicidio a Mariotto, sgomento tra gli abitanti. Il sindaco esprime cordoglio

“Era una coppia apparentemente serena, non abbiamo avuto segnalazioni dai servizi sociali. Sono qui per portare solidarietà e vicinanza in un momento tristissimo, la nostra comunità è sgomenta e si stringe al dolore dei familiari. È un momento molto triste”. Lo ha detto il sindaco di Bitonto (Bari) Francesco Paolo Ricci, presente sul luogo del femminicidio avvenuto questa mattina nella frazione di Mariotto.

“Si tratta di un femminicidio, ancora una volta si tratta di una violenza perpetrata su una donna. È un segnale contrastante per una comunità, come quella di Mariotto, assolutamente tranquilla”, ha aggiunto Ricci.

Sgomento anche tra la comunità della frazione di Bitonto. “Sembrava una coppia tranquilla – le parole di un vicino di casa, raccolte dall’Ansa – ma non abbiamo mai conosciuto le dinamiche interne alla famiglia. Lui è sempre sembrato un tipo un po’ strano, non era molto socievole, ma nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere”. Un altro uomo, presente sulla scena del delitto, aggiunge inoltre come fosse “una famiglia benestante, il padre di lei è morto una settimana fa e, oltre ad alcuni appartamenti, avevano anche delle proprietà in campagna”.

