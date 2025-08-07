7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Femminicidio a Foggia, è caccia all’uomo

Antonella Fazio 7 Agosto 2025
centered image

FOGGIA – E’ ricercato dalla scorsa notte l’ex compagno della donna di 46 anni uccisa attorno all’una a coltellate dinanzi alla sua abitazione nel centro storico di Foggia, in vico Cibele. Sembra che l’uomo, anche lui marocchino come la vittima, dopo essere stato denunciato dall’ex compagna fosse sottoposto a misure a tutela della donna, come il divieto di avvicinamento. Non avrebbe una dimora fissa. Non è ancora chiara la dinamica dell’aggressione, ma sembra che la donna sia stata aggredita per strada dall’uomo che poi è scappato. A quanto si apprende, la vittima, accortasi della presenza del suo ex compagno, sarebbe riuscita a telefonare alle forze di polizia che però sono arrivate quando l’aggressione mortale si era già consumata.
“Ho avvertito un urlo disumano. Poi le grida di un’altra donna accorsa fuori. Qualche minuto dopo sono giunti sul posto la polizia e i sanitari del 118. Ma per la marocchina non c’era nulla da fare”, racconta un residente della zona.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

La truffa non va vacanza: occhio al finto Caf

7 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Matera: dopo il primo contagio in regione da West Nile, intensificate le disinfestazioni

7 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Nella notte grave incidente sulla Potenza-Melfi: due giovani feriti

7 Agosto 2025 Michael Logrippo
Strage ciclisti

Ciclisti uccisi, l’autopsia: “Gravi traumi e lesioni agli organi interni”

7 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ferrandina: accoltella due uomini, arrestato un 40enne del posto

7 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Bisceglie, anziana truffata da un finto carabiniere: arrestato 21enne

7 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

La truffa non va vacanza: occhio al finto Caf

7 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Matera: dopo il primo contagio in regione da West Nile, intensificate le disinfestazioni

7 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Nella notte grave incidente sulla Potenza-Melfi: due giovani feriti

7 Agosto 2025 Michael Logrippo

Audace Cerignola, Di Toro: “Tascone? Serve una risposta. Russo potrebber restare, Petermann è lontano”

7 Agosto 2025 Giovanni Scialpi