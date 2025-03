Femminicidi in calo nel 2025: sei casi nei primi due mesi

Nei primi due mesi del 2025, in Italia si sono verificati sei femminicidi, con un calo del 25% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo rivelano i dati aggiornati al 7 marzo del Viminale, secondo cui tra gennaio e febbraio nel Paese sono stati commessi 35 omicidi, otto dei quali con vittime di genere femminile. In questo caso, il calo è ancora più significativo: -60% rispetto alle 20 donne uccise nello stesso periodo del 2024.

Dei sei femminicidi registrati, tutte le vittime tranne una sono state uccise da partner o ex partner, mentre un altro omicidio è avvenuto in ambito familiare o affettivo.

I dati del 2025 sembrano confermare un trend di lenta ma costante diminuzione dei femminicidi, fatta eccezione per il 2023, quando su 341 omicidi totali, 120 avevano riguardato donne, di cui 64 uccise da partner o ex (+5% rispetto al 2022).

Nel 2024, invece, il numero complessivo degli omicidi è sceso a 321, con 113 vittime donne. Di queste, 61 sono state uccise da partner o ex (-5% rispetto al 2023).

A fronte della diminuzione dei femminicidi, cresce il numero dei provvedimenti di ammonimento per stalking e violenza domestica. Nel 2023 i questori ne hanno emessi 4.498 (1.906 per stalking o revenge porn e 2.592 per violenza domestica), mentre nel 2024 il numero è quasi raddoppiato, arrivando a 8.604. Un segnale che mostra una maggiore attenzione e reattività delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere.

