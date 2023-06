Felicetta, la barca accessibile e inclusiva del progetto Tourism for all

Fervono i preparativi per la conferenza stampa di presentazione del progetto Tourism for all il 29 giugno alle 18.30 presso la Lega navale di Gallipoli, quando per la prima volta Felicetta si mostrerà al pubblico.

Il progetto, realizzato dall’associazione Portatori sani di sorrisi odv, che oltre a Felicetta portami al mare, comprende anche Dinamiko Beach, Dinamiko Village e Access City, punta a far vivere una vacanza spensierata a coloro che hanno delle difficoltà motorie e sensoriali ed anche ai loro familiari. Tutti i servizi sono completamente gratuiti e prenotabili sul sito www.portatorisanidisorrisi.it

Il programma della conferenza vedrà i saluti di benvenuto del presidente dell’associazione Pierangelo Muci ed i saluti istituzionali del sindaco della città di Gallipoli Stefano Minerva. Seguiranno gli interventi di Tonia Fattizzo, presidente dell’ambito di Gallipoli, Pasquale Vitiello, Comandante C.V. della capitaneria di porto di Gallipoli, Ruggero Marzano presidente della lega navale, Assunta Tornesello direttore oncoematologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce, Adele De Marini presidente Lions Club di Gallipoli, Maria Grazia Sodero presidente ambito sociale di Nardò e Annatonia Margiotta, pedagogista della salute. Infine, vi sarà la testimonianza diretta dei fruitori del progetto. Modererà l’incontro Luna Fiore.

Pierangelo Muci, ricordando quanto sia gratificante dare l’opportunità di offrire un’esperienza in grado di far superare le barriere fisiche a chi è meno fortunato, ringrazia la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, i comuni di Porto Cesareo, Nardò, Gallipoli e Galatina, Unisalento, Samsara, i Lions di Gallipoli, che con il loro impegno hanno fatto in modo che il progetto sia presente su Gallipoli e tutte le associazioni, aziende e persone che negli anni hanno creduto e continuano a credere nel progetto. Ringrazia anche il gusto del dono con 1 caffè onlus (fondata da Luca Argentero) e coppa del nonno, che ha selezionato Portatori sani di sorrisi Odv tra 14 mila associazioni italiane.

L’imbarcazione, il cui varo è previsto i primi giorni di luglio a Porto Cesareo, sarà ormeggiata nei vari porti del salento, dando l’opportunità di vivere il mare senza barriere e di capire a tutti che a volte «i limiti più ingombranti sono nella testa e che sono superabili».

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp