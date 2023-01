LECCE – Primo fine settimana di saldi anche nel capoluogo salentino, camminando tra le vie del centro città si vedono tante persone che danno uno sguardo alle vetrine, negozi discretamente affollati e diversi sacchetti in mano, certo i tempi sono cambianti, niente più lunghe file fuori dalle attività o alle casse, ma comunque si nota la voglia da parte delle persone di approfittare dei ribassi della stagione, come evidenzia il presidente di Federmoda Lecce Andrea De Tommaso.

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da Ipsos per la Federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti, il budget medio per questi saldi è di circa 160 euro a persona e il 72% si dichiara interessato ad acquistare almeno un capo in offerta.

