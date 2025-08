Federmanager e Confapi: accordo per rafforzare le PMI italiane

Federmanager e Confapi hanno sottoscritto un accordo per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese italiane. L’intesa mira a valorizzare la managerialità come leva strategica per lo sviluppo economico, in un contesto caratterizzato da forti trasformazioni globali e da una crescente esigenza di innovazione e adattamento da parte del comparto industriale nazionale.

Firmato la mattina del 4 agosto dai presidenti Valter Quercioli e Cristian Camisa, il nuovo contratto collettivo nazionale riguarda dirigenti, quadri superiori e professionisti delle PMI operanti nei settori della produzione di beni e servizi. L’accordo, che resterà in vigore dal gennaio 2025 al dicembre 2027, rappresenta un ulteriore passo in avanti nelle relazioni industriali, rafforzando la sinergia tra imprenditori e management.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author