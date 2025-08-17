Federico Raúl Delgado rafforza la retroguardia del Bitonto

Nuovo rinforzo per il Bitonto, che ufficializza l’arrivo di Federico Raúl Delgado, difensore centrale argentino classe 1995 con passaporto italiano.

Proveniente dal Real Forio (Eccellenza campana), Delgado porta con sé esperienza, solidità e fisicità, caratteristiche che lo rendono un profilo affidabile per la retroguardia neroverde. In Italia ha già indossato le maglie di Castelluccio in Eccellenza lucana e del Vigasio in Eccellenza veneta.

Centrale roccioso e concreto, il nuovo innesto sarà a disposizione dello staff tecnico per rafforzare un reparto che punta a migliorare compattezza e tenuta difensiva.

