Federbasket | Rinviato l’inizio dei campionati Regionali

Il Consiglio Federale della FIP ha deciso deciso di rinviare al 29 novembre l’inizio dei campionati regionali di ogni ordine e grado, organizzati territorialmente. Si tratta di una deliberazione adottata dopo gli ultimi provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica. «La Federazione – recita la nota diffusa oggi – continuerà a monitorare l’evolversi della situazione sul territorio nazionale, al fine di poter garantire il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni di sicurezza per tutti i tesserati. Resta inteso che le Società, nell’ambito della rispettiva autonomia e disponibilità, potranno continuare a svolgere le sedute di allenamento nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità governative». E’ stata inoltre approvata la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro di spostare l’inizio dei Campionati Nazionali di Serie A2 e Serie B dal 15 al 22 novembre 2020.