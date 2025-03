Federaziende apre la nuova sede provinciale a Lecce

,Offrire a chi ha bisogno di aiuto ascolto, prima ancora che soluzioni. Individuare le esigenze delle aziende, dei professionisti, dei lavoratori in un unicuum di consapevolezze per le quali sviluppo e crescita devono riguardare tutti. È questo ciò che ha caratterizzato negli ultimi 25 anni il lavoro di Federaziende, che da ieri ha una sede provinciale anche a Lecce, in viale Marche, proprio di fronte all’Inps. Scelta strategica, “per essere punto di riferimento nei momenti più complicati del lavoro di ciascuno”.

