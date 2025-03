Feder Diabetici Puglia: appello a Regione per diritti di 300mila pazienti

La Feder Diabetici Puglia, guidata da Monica Priore, ha ringraziato la III Commissione consiliare regionale per l’ascolto e l’attenzione dimostrati durante l’audizione dedicata ai diritti e alle necessità delle 300.000 persone con diabete nella regione. Un confronto definito “costruttivo e necessario”, che ha acceso i riflettori su diverse criticità ancora irrisolte.

Registro, PDTA e rete diabetologica: le priorità

Tra i temi principali sollevati, la mancanza del Registro Regionale della Malattia Diabetica, indispensabile per una programmazione sanitaria efficace, l’assenza di Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) uniformi e aggiornati, e l’urgenza di una rete diabetologica multidisciplinare che garantisca assistenza capillare e riduzione dei tempi d’attesa.

Tecnologie e diagnosi precoce: accesso e consapevolezza

La Federazione ha chiesto l’ampliamento dei centri prescrittori per dispositivi come microinfusori e sensori glicemici, sottolineando anche la necessità di rendere più efficiente lo screening neonatale per il diabete di tipo 1, in linea con la legge nazionale 130/2023. A supporto delle richieste, l’intervento tecnico della dottoressa Elvira Piccinno, referente SIEDP.

La storia di Emily e l’appello al cambiamento

Momento toccante dell’audizione, il ricordo della piccola Emily, scomparsa a soli 4 anni per una chetoacidosi diabetica. Un episodio che ha colpito i presenti e che, secondo Priore, “deve servire da monito per garantire diagnosi precoci e salvare vite”.

Campagne informative e collaborazione con le istituzioni

Infine, è stata ribadita l’importanza di campagne di informazione rivolte a famiglie, scuole e medici di base per una maggiore consapevolezza dei sintomi. «Il cambiamento è possibile solo se lo scegliamo insieme», ha dichiarato Priore. La Federazione attende ora risposte concrete, pronta a continuare il dialogo con le istituzioni per una sanità più giusta ed efficace.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author