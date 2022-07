GIOVINAZZO – In Puglia parte anche per Fratelli d’Italia la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche di settembre. Grande fiducia e grande opportunità sono i sentimenti che accompagnano questo inizio, con l’obiettivo di governare il paese nel segno dei valori del centrodestra. “Abbiamo una classe dirigente forte, capace e radicata sul territorio – commenta Gemmato – partendo da sindaci, consiglieri comunali e regionali. Che per anni hanno aspettato questo momento”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’europarlamentare Fitto: “Si gioca una partita di coerenza dopo quattro anni e mezzo. Un governo omogeneo e coeso serve e non da adesso”.