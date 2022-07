BARI – Prosegue a Bari la preparazione di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Idee chiare, per un programma politico da delineare: la riunione del coordinamento regionale è servita soprattutto a questo. Tra i punti cardine del programma anche una posizione filo-atlantica in campo internazionale.