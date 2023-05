FdI Puglia: ‘Regione non ha ancora pagato premio Covid’

“Se, da un lato, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la fine della pandemia, la Regione Puglia, dall’altro, non è stata ancora capace di chiudere l’ormai grottesca vicenda del bonus Covid che avrebbe dovuto essere riconosciuto agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Coronavirus. Emiliano è l’unico presidente di Regione ancora incapiente nei confronti di chi ha messo a repentaglio la propria vita nelle fasi drammatiche della pandemia. Fondi che, è bene ricordarlo, il governo aveva destinato alle Regioni proprio per destinarli a questi operatori. Soldi che né sono stati erogati e di cui non è dato sapere che fine abbiano fatto”. Lo comunica il gruppo Fratelli d’Italia in consiglio regionale. Il consigliere regionale di Renato Perrini aveva chiesto un’audizione ma non c’è mai stata.

