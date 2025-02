FdI, è corsa a due per il congresso barese

Sará corsa a due per la guida di Fratelli d’Italia a Bari: l’uscente Antonella Lella e Fabrizio Tatarella, numero due dell’omonima fondazione. Il presidente provinciale del partito, Michele Picaro, informa che, in conformità a quanto previsto dal regolamento congressuale, sono pervenute le due candidature, in vista del congresso cittadino di Fratelli d’Italia Bari che avrà luogo domenica 9 febbraio, con inizio alle ore 9, nel Nicolaus hotel.

Il confronto – precisa il presidente provinciale – rappresenta un modo per arricchire le idee e le proposte, stimolando la condivisione di un percorso che si traduce nella responsabilizzazione di una classe dirigente nel trasmettere i valori dell’azione politica universalmente riconosciuta alla nostra Premier Giorgia Meloni, per noi tutti la stella polare”.

