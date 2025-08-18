18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

FdI Bari: “Negare Fiera del Levante a Israele rafforza Hamas”

Redazione 18 Agosto 2025
centered image

“Negare la partecipazione di Israele alla prossima Fiera del Levante, in linea rossa con il Comune guidato da un sindaco attento alla politica estera ma molto meno ai problemi della città, rischia di rafforzare la politica di una organizzazione terroristica come Hamas, che continua ad avere il potere su una comunità a digiuno di elezioni da un ventennio in barba a ogni regola democratica”. È quanto sostiene la coordinatrice di Fratelli d’Italia di Bari, Antonella Lella, che così interviene sulla decisione della Fiera di escludere lo stato di Israele dalla Campionaria che inizierà il prossimo 13 settembre.

“Il presidente della Fiera del Levante ha gettato la maschera e ha ufficializzato la sua visione politica trasformando l’Ente che presiede – aggiunge – nel megafono di una parte politica che preferisce sparare nel mucchio in nome di una ideologia piuttosto confusa”. Secondo Lella, la scelta dell’ente servirebbe ad “accontentare il potente di turno che tiene calda la poltrona”.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida estiva a Bari, musica oltre la mezzanotte? I gestori spingono per la deroga

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Il ricordo: Ciao Francesco, ti porteremo con noi ogni giorno

18 Agosto 2025 Redazione

Regionali, settembre scioglie i nodi

18 Agosto 2025 Antonio Bucci

Emiliano ricorda Saccente: “Straordinaria umanità, l’abbraccio della Puglia”

18 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: martedì la firma

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Israele fuori dalla Fiera del Levante: i baresi dicono sì

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Movida oltre la mezzanotte a Bari? Petruzzelli apre: “Ma creiamo equilibrio con residenti”

18 Agosto 2025 Domenico Brandonisio
polizia

Potenza, nel ponte di Ferragosto 346 persone controllate e 43 violazioni sanzionate dalla Polizia

18 Agosto 2025 Michael Logrippo