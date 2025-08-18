FdI Bari: “Negare Fiera del Levante a Israele rafforza Hamas”

“Negare la partecipazione di Israele alla prossima Fiera del Levante, in linea rossa con il Comune guidato da un sindaco attento alla politica estera ma molto meno ai problemi della città, rischia di rafforzare la politica di una organizzazione terroristica come Hamas, che continua ad avere il potere su una comunità a digiuno di elezioni da un ventennio in barba a ogni regola democratica”. È quanto sostiene la coordinatrice di Fratelli d’Italia di Bari, Antonella Lella, che così interviene sulla decisione della Fiera di escludere lo stato di Israele dalla Campionaria che inizierà il prossimo 13 settembre.

“Il presidente della Fiera del Levante ha gettato la maschera e ha ufficializzato la sua visione politica trasformando l’Ente che presiede – aggiunge – nel megafono di una parte politica che preferisce sparare nel mucchio in nome di una ideologia piuttosto confusa”. Secondo Lella, la scelta dell’ente servirebbe ad “accontentare il potente di turno che tiene calda la poltrona”.

