FCI Puglia: ricco fine settimana tra strada, mountain bike e giovanili

Atto conclusivo del Trittico Unesco Puglia 2023 dopo l’avvio di Alberobello nel mese di aprile. Il filo conduttore del Trittico è il connubio tra il ciclismo giovanile su strada e la storia millenaria dei quattro siti Unesco pugliesi, con l’obiettivo di pedalare nella natura e nella cultura, per diffondere ancora di più l’attrattività della Puglia in questo settore.

Per la regia organizzativa dell’Asd 1 Dente in Più, sabato 16 settembre tutto dedicato alla cronoscalata individuale dall’Abbazia Santa Maria di Pulsano a Monte Sant’Angelo (villa comunale) con esordienti sulla distanza di 7 chilometri (partenza dalle 10:00 in poi), allievi sulla distanza di 8,7 chilometri e poi nel pomeriggio alle 15:00 l’ultima batteria riservata agli juniores sempre sulla distanza di 8,7 chilometri.

Gran Premio Castel del Monte ad Andria domenica 17 settembre organizzato dalla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini-Bari con la gara juniores al mattino (il via alle 10:00) sui 97,2 chilometri, allievi di scena sulla distanza di 81 chilometri (il via alle 14:30) e gli esordienti sulla distanza di 32,4 chilometri (il via alle 17:00).

ALTAMURA – Grazie al sodalizio Freedom Cycling Team, si prevede per il secondo anno di fila un grosso successo della Mediofondo Freedom Altamura domenica 17 settembre, gara appartenente al circuito Challenge XCP Mtb Puglia. Il percorso agonistico di 48 chilometri, con partenza alle 9:30 dal Centro Visite Lamalunga, si snoda tra il parco dell’Alta Murgia, tra single track, tratti di bosco e leggermente pietroso.

FRANCAVILLA FONTANA – Entra nel vivo l’appuntamento con il Trofeo Laurito Resort Spa a Francavilla Fontana a cura del Team Fuorisoglia per sabato 16 settembre. Una vetrina per i giovanissimi under 13 nell’ambito del Challenge della Magna Grecia dove il divertimento e lo stare insieme non mancherà nel contesto del Bike Park Laurito. Ospite d’onore l’ex professionista Andrea Tafi, inizio delle gare a partire dalle 15:45, tracciato di 750 metri con dossi, curve e variazioni da ripetere più volte in base alla categoria.

SANNICOLA – È tutto pronto, o quasi, a Sannicola per la quarta edizione del Memorial Carrozzo-Trofeo Città delle Belle Rose. Per domenica 17 settembre, gli organizzatori del GC Salentino hanno predisposto ogni cosa con la massima cura per concludere in bellezza con il circuito baby Challenge Giovanissimi del Salento per gli atleti di età compresa tra i 7 e i 12 anni. Inizio delle gare alle 9:30 presso il campo scuola del GC Salentino, tracciato in terra battuta di 900 metri da ripetere più volte con piccoli dossi.

