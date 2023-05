FCI Puglia: Neanderthal Cup a Bisceglie, sfilata baby campioni a Ruvo

L’edizione numero 19 della Neanderthal Cup non ha deluso le aspettative accogliendo una grande moltitudine di atleti (oltre 170 iscritti, in rappresentanza di società pugliesi, campane, lucane e calabresi) regalando suggestive situazioni nella cornice della Lama di Santa Croce con il tracciato messo a punto dagli organizzatori della Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro con un coefficiente tecnico di difficoltà medio-alto sui 5 chilometri.

Molta attenzione è stata data in ambito agonistico con le gare che hanno assegnato punti top class FCI e che hanno portato alla ribalta Gabriele La Notte (Ludobike Scuola di Ciclismo) tra gli esordienti uomini primo anno, Fabio Schirinzi (Salis Bike) tra gli esordienti uomini secondo anno, Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie) tra le esordienti donne primo anno, Alessandra Lauria (Team Bykers Viggiano) tra le esordienti donne secondo anno, Mirco Sasso (Asd 1 Dente in Più) tra gli allievi di primo anno, Marco Russo (Team Go Fast Puglia) tra gli allievi di secondo anno, Denise Schito (Maglie Bike) tra le allieve donne, Francesco Cisternino (NRG Bike) tra gli juniores uomini, Dalila Langone (Loco Bikers) tra le juniores donne e Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) tra gli under 23.

Per quel che concerne le categorie amatoriali, primato di categoria per Angelo Tagliente (Bikemania) tra gli élite sport, Francesco Acquaviva (Sport for Fit Racing Team ) tra i master 1, Maurizio Ditaranto (Talent Bike) tra i master 2, Giuseppe Belgiovine (Fusion Bike) tra i master 3, Giuseppe Pallavicino (Freedom Cycling Team) tra i master 4, Maurizio Carrer (Fusion Bike) tra i master 5, Domenico Del Vecchio (Team All Bike Ruvo) tra i master 6, Pasquale Marino (Heraclea Bike) tra i master 7, Tommaso Barbaro (Gsc Baser Dilettantistico) tra i master 8, Mara Parisi (Bike&Sport Team) tra le master donna 1 ed Emanuela Civilla (Mtb Casarano) tra le master donna 4.

Classifiche complete su Mtbonline https://www.mtbonline.it/ Risultato/1590/0-xix- neanderthal-cup

RUVO DI PUGLIA – Sport, divertimento e tante emozioni al culmine di una grande festa dedicata ai piccoli campioni tra i 7 e i 12 anni, accompagnati dalle loro famiglie e rispettivi team, con l’obiettivo di promuovere e diffondere il ciclismo a livello giovanile. È stato questo il leit-motiv del grande successo che ha riscosso il Trofeo XCO Cross Country giovanissimi a Ruvo di Puglia nell’area verde della città ruvese tra via Volta e via Pellicani.

Un evento inserito nella storica rassegna del “Maggio Sportivo Ruvese” organizzata dal comune di Ruvo di Puglia, che quest’anno festeggia il suo trentennale. E proprio il sodalizio in loco dell’Avis Bike Ruvo ha conquistato il secondo posto tra le società dietro l’Asd 1 Dente in Più oltre a ricevere la visita del presidente regionale FCI Puglia Giuseppe Calabrese che ha manifestato il proprio plauso a tutta la macchina organizzativa.

BUCINE (TOSCANA) – In Toscana a Campitello di Levane di Bucine, si sono disputate le gare di cross country valide per la quinta ed ultima prova del Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile. Nemmeno la copiosa pioggia, caduta nelle prime ore pomeridiane, ha scalfito l’entusiasmo degli straordinari che hanno affrontato un tracciato davvero tecnico, e anche scivoloso.

Da rilevare le due vittorie degli esordienti della Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino: Marco Sicuro tra gli esordienti primo anno e Walter Vaglio tra i ragazzi di secondo anno. Lo stesso Vaglio ha conseguito il risultato tecnicamente più importante ovvero la classifica del Grand Prix Centro d’Italia Giovanile che gli consentirà di portarsi ai primi posti nella top class nazionale.

I due primati di Sicuro e Vaglio nella gara di Bucine costituiscono un’ulteriore conferma della bontà del vivaio della Tugliese e premia i dirigenti e i tecnici dell’omonimo sodalizio salentino sempre presente nelle gare che contano del fuoristrada a livello nazionale.

