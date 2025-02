Fc Matera, verso la Real Acerrana: cambia l’orario del match

Si disputerà alle ore 15:30 la sfida tra Matera e Real Acerrana, in programma domenica prossima allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno. Decisione arrivata dopo gli accordi tra le due società.

Posticipo Matera-Real Acerrana, la nota del club

“A ratifica degli accordi intercorsi tra Fc Matera e Real Acerrana, la Lega ha approvato il posticipo dell’orario d’inizio della gara per la 25a giornata di Campionato di Serie D-Girone H 2024-2025. Il match é in programma per domenica 23 febbraio 2025, alle ore 15:30 presso lo stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera”, si legge sui canali del club biancoazzurro.

