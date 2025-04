Fc Matera, ufficiale Di Gaetano, saluta Ferri. E’ il quarto cambio

Mancava solamente l’annuncio ufficiale che è arrivato nel pomeriggio di giovedì 3 aprile. Francesco Di Gaetano è il nuovo allenatore del Matera, avventura già cominciata martedì pomeriggio quando ha diretto il primo allenamento.

In verità, il trainer palermitano era nella Città dei Sassi già da venerdì scorso, quando ha trovato la definitiva intesa con il presidente Tosoni. Domenica, poi, ha seguito dalla tribuna centrale il match contro il Brindisi e due giorni dopo ha cominciato il lavoro sul campo con la nuova squadra. Di Gaetano, classe 1973, nativo di Palermo, è stato esonerato nel finale di 2024 dall’Igea Virtus, club militante nel Girone I di Serie D. In passato, ha allenato anche il settore giovanile del Trapani, poi Paceco, Biancavilla, Palazzolo, Cittanovese e Santa Maria Cilento. Con lui, nella Città dei Sassi arriva anche il secondo Vincenzo Porretto.

Non rimane, invece, Marco Ferri, esonerato qualche ora prima dal club biancoazzurro. Il giovane allenatore genovese, arrivato con Alfio Torrisi a fine ottobre e promosso in panchina lo scorso 11 febbraio, ha raccolto appena 5 punti in 6 partite. Frutto di 1 sola vittoria, 2 pareggi e ben 3 sconfitte. Non tutte le colpe, però, sono da attribuire a Ferri che alla fine paga per tutti, ma che non è certamente l’unico responsabile della situazione dell’ultimo periodo.

Il Matera, con Di Gaetano opta, così per il quarto cambio stagionale in panchina. Partenza con Ciullo, esonerato dopo 9 partite e 15 punti raccolti. In mezzo la gestione Torrisi, per quello che doveva essere un nuovo progetto, naufragato dopo 14 giornate e 21 punti raccolti. Segue l’interregno di Ferri, durato poco più di un mese. Per le ultime 5 partite, ecco una nuova guida tecnica per provare il tutto per tutto per la missione play off.

