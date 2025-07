Fc Matera, Tosoni: “Ci sono stati problemi, serve una tregua ora”

“Ci sono stati problemi con la vecchia gestione facendo capo ad Antonio Petraglia che ha rallentato un po’ il tutto. I miei legali, da questo punto di vista sono al lavoro per poter arrivare ad una soluzione visto che sono stato praticamente truffato”. Ha parlato così, il presidente del Fc Matera Stefano Tosoni nel corso della trasmissione Speciale Calcio Mercato su Antenna Sud.

“Purtroppo in queste settimane sono stato massacrato sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo, alcuni sponsor e alcune persone che dovevano avvicinarsi hanno deciso fare un passo indietro. Purtroppo ho sbagliato anche io con i giocatori per quanti riguarda i pagamenti, il tutto era legato a questi sponsor che poi sono andati via. Per questo motivo ho cominciato a faticare visto l’astio che si è creato nei miei confronti. Eppure, l’anno scorso abbiamo disputato un campionato di vertice”, continua il massimo dirigente del club biancoazzurro.

Tosoni, però, sembra andare avanti per la sua strada: “Io non mollo. Ho letto di striscioni che devo regalare la squadra al sindaco. Mi dispiace, nel calcio non funziona così. Io non lascio nulla a zero, ho fatto tanti investimenti in questi anni”.

Poi, una battuta anche su un possibile avvicendamento societario: “A gennaio avevo detto che chi volesse far parte di questo progetto aveva le porte aperte. Purtroppo, non si è fatto avanti nessuno. Adesso serve una tregua per il bene di tutti. Voglio che sia ascoltato e voglio spiegare anche quelle che sono le mie ragioni”.

Sulla situazione inerente all’iscrizione, Tosoni chiarisce: “Sarà la Federazioni a dirci se dovrà essere completata. Noi abbiamo presentato l’incartamento, adesso tocca a loro comunicarci possibili tempi per completare il tutto. Devo dire, però, che il Matera deve assolutamente disputare la Serie D la prossima stagione”.

Poi si passa ai possibili movimenti di mercato. A cominciare dall’impiego di Fabrizio Miccoli: “Ci ho parlato e gli ho prospettato tutta la situazione. Lui ha fatto le proprie valutazioni e si è messo a disposizione. Ovviamente, non abbiamo l’accordo solo con lui ma con tante altre persone”.

