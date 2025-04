Fc Matera, tocca a Di Gaetano: con lui per il rush finale

Il Matera riparte da Francesco Di Gaetano in panchina. Il tecnico siciliano, domenica pomeriggio, era già allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno per assistere alla sfida contro il Brindisi, in un clima spettrale con la Curva Sud deserta per manifestare il proprio malumore dopo le vicende dell’ultimo periodo. Match terminato 2-2 e che ha visto i biancoazzurri disputare una partita a due facce.

Di Gaetano, arrivato nella Città dei Sassi nella serata di venerdì, ha incontrato il presidente Tosoni per limare gli ultimi dettagli e trovare la decisiva stretta di mano. Il tecnico, inoltre, ha assistito all’allenamento di rifinitura del giorno successivo. Domenica, poi, ha preso i primi appunti sulla sua prossima squadra per cominciare a programmare il lavoro che lo attende da oggi fino al prossimo 4 maggio.

Di Gaetano, classe 1973, nativo di Palermo, è stato esonerato nel finale di 2024 dall’Igea Virtus, club militante nel Girone I di Serie D. In passato, ha allenato anche il settore giovanile del Trapani, prima di Paceco, Biancavilla, Palazzolo, Cittanovese e Santa Maria Cilento. Come schema di gioco predilige il 3-4-3. Da capire, ora, se deciderà proseguire su questa strada, o confermare il 4-2-3-1, con il quale è stata ri-costruita la squadra nel mercato invernale.

Di Gaetano, trova un Matera a sola una lunghezza dal quinto posto, occupato attualmente dalla Virtus Francavilla e che tiene ancora i biancoazzurri in gioco per i play off. Ovviamente, serve quel cambio di passo tanto auspicato negli ultimi mesi per rifarsi sotto. La speranza è che il neo-tecnico Di Gaetano possa trovarlo nelle ultime cinque partite di questo campionato.

