Fc Matera, svolta per la panchina? E i tifosi aspettano risposte

Il silenzio delle ultime ore è stato rotto dagli striscioni di dissenso che campeggiano in città e dalle ultime notizie sulla panchina biancoazzurra. Sì, perché il colpo di scena, se così lo possiamo definire, porta al nome di Francesco Di Gaetano. Contatti, con il tecnico siciliano cominciati la scorsa notte ed ora atteso a Matera nella serata di venerdì per incontrare il presidente Tosoni e capire se sarà lui a guidare i biancoazzurri fino al termine della stagione.

Nel mentre, Salvatore Ciullo è ancora a Matera, giunto nella giornata di martedì quando ha incontrato la squadra subito dopo la lettera diramata dagli stessi giocatori, e aspetta risposte in merito ad alcune garanzie che ha chiesto al club. Squadra biancoazzurra che in vista della sfida contro il Brindisi continua ad allenarsi agli ordini del tecnico Marco Ferri, in attesa di capire il suo destino. Nodo che dovrebbe essere sciolto nelle prossime ore.

Un tema che sembra interessare marginalmente alla tifoseria materana che nelle ultime ore ha tappezzato la città di striscioni. Il messaggio è chiaro: “Diserzione unica soluzione”, arrivato dopo il comunicato della Curva Sud diramato nella serata di lunedì.

In tutto questo, il presidente Tosoni non ha replicato alla squadra dopo la lettera diramata dagli stessi giocatori nel primo pomeriggio di martedì. La piazza chiede spiegazioni e soprattutto chiarezza dopo gli ultimi eventi. Domenica si gioca Matera-Brindisi, ma in casa biancoazzurra i temi sono ben altri rispetto a quella che doveva essere una normale giornata di vigilia.

