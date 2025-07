Fc Matera, nota dei soci di minoranza del club biancoazzurro

A parlare, sono anche i piccoli soci del Fc Matera. Attraverso una nota diramata questa mattina, hanno fatto il punto della situazione sulle sorti del club biancoazzurro.

Lettera aperta dei soci di minoranza del Fc Matera

A nome dei piccoli soci di minoranza del Matera Calcio, ci rivolgiamo con profonda tristezza alla cittadinanza, alle istituzioni sportive e civili, e a tutti coloro che portano nel cuore i colori della nostra città.

Il nostro FC Matera sta affrontando un momento drammatico: un epilogo che appare sempre più inevitabile, a causa di una gestione discutibile, ed a tratti incomprensibile, portata avanti dal suo Presidente. La maggior parte di noi sono entrati nel capitale sociale della società nel Luglio 2023 per supportare la squadra attraverso un piccolo contributo economico, a fronte del quale abbiamo ricevuto altrettante piccole quote di partecipazione.

Si è trattato di un mero atto di passione e generosità, non certo di investimento (la società peraltro è senza scopo di lucro). Come piccoli soci di minoranza non abbiamo mai avuto, purtroppo, alcun potere decisionale nè una chiara e diretta visibilità sulle scelte strategiche, operative e gestionali che hanno portato il club sull’orlo del baratro. Il ruolo di piccoli soci ci rende tuttavia ancora più frustrati ed addolorati per quella che sembra l’inevitabile fine di FC Matera.

Questa lettera non è solo un grido di dolore, ma anche un atto di consapevolezza. Siamo costretti ad assistere da spettatori all’agonia di una realtà sportiva che per molti rappresenta più di una squadra: è identità, passione, comunità, tradizione.

Ma non vogliamo tacere. La nostra voce, per quanto piccola, ha il dovere di denunciare un sistema che ha permesso, ancora una volta, il progressivo sgretolamento di una storica istituzione sportiva. Un sistema che ha escluso ogni forma di confronto costruttivo e ha ignorato le voci di chi voleva contribuire con idee, lavoro e amore per il calcio materano.

Chiediamo che le istituzioni preposte vigilino affinché situazioni simili non possano ripetersi e che la cittadinanza tutta si unisca a noi in una riflessione collettiva sul valore dello sport come patrimonio condiviso, non come terreno di speculazione e protagonismi.

Matera merita una squadra che sia frutto di una visione condivisa, partecipata e trasparente. E anche se il nostro spazio di azione sembra ormai ridotto al minimo, il nostro senso di responsabilità verso il futuro ci impone di dire ciò che purtroppo ad oggi sembra essere da più parti taciuto.

Come tifosi e come cittadini materani, rivolgiamo infine un appello al Sindaco di Matera. Al Sindaco chiediamo che, nei limiti dei suoi poteri formali ma facendosi carico delle responsabilità che sostanzialmente gli spettano nella sua qualità di primo cittadino, si impegni, senza lasciare nulla di intentato, al fine di creare le condizioni per un futuro finanziariamente e sportivamente solido per la prima squadra di calcio cittadina, sollecitando, eventualmente anche tramite le associazioni imprenditoriali, la convergenza in vista del suddetto obiettivo delle energie di tutti coloro che possono concorrervi concretamente.

Con rispetto e amarezza,

I piccoli soci di minoranza del Matera Calcio

