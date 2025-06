Fc Matera, nota dei Custodi Biancoazzurri sull’utilizzo del logo

Riceviamo, e pubblichiamo, la nota diramata dall’Associazione Custodi Biancoazzurri per quanto riguarda l’utilizzo del logo del Football Club Matera in vista della prossima stagione sportiva.

La nota dell’Associazione Custodi Biancoazzurri

Dopo i comunicati diffusi negli ultimi giorni, dove giocatori, direttori sportivi e la Curva Sud hanno espresso le loro preoccupazioni per la situazione incerta legata al futuro di FC Matera, e dopo la manifestazione di ieri del popolo biancoazzurro svolto nel parcheggio del Comune, l’Associazione Custodi Biancoazzurri ritiene opportuno che il presidente Tosoni faccia quanto prima chiarezza, in maniera concreta, sul futuro della squadra e della società.

Ci teniamo inoltre a ricordare che la concessione del simbolo, detenuto dalla nostra associazione, scade come da contratto sottoscritto con lo stesso Tosoni il prossimo 30 giugno 2025 e che la stessa concessione dovrà essere ridiscussa, per garantirne criteri e requisiti, per un eventuale rinnovo anche per la prossima stagione sportiva, oppure non avverrà il rinnovo.

Attendiamo fiduciosi riscontri positivi, restando vigili e custodendo, come previsto dalla nostra associazione, e tutelando il logo di FC Matera.

