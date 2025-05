Fc Matera, messaggio chiaro della tifoseria a Tosoni

Il silenzio dell’ultima settimana è stato rotto da una serie di striscioni davvero chiari: “Tosoni paga o vattene”, è il messaggio della tifoseria materana alla proprietà del Football Club Matera alle prese, in queste settimane, con le liberatorie ai giocatori necessarie per ottenere l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

In casa biancoazzurra si aspettano segnali sul futuro. Si è rimasti alla conferenza stampa con la Smetx dello scorso 3 maggio, prima dell’ultima partita di campionato contro la Nocerina, costato al Matera l’accesso ai play off. In quell’occasione si è rilanciato il progetto sportivo, annunciando, inoltre anche la creazione di un centro sportivo e successivamente di uno stadio, entrambi di proprietà.

Ad un mese dalla conclusione del campionato, e ad uno e mezzo dalla data dell’iscrizione, la tifoseria materana aspetta segnali concreti dopo le ultime parole della proprietà sulla volontà di costruire un Matera competitivo e in grado di giocarsi la promozione in Serie C la prossima stagione.

Qualcosa sul fronte sportivo si è mosse. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, in settimana è stato trovato l’accordo con il direttore sportivo Luca Evangelisti che andrà a sostituire Salvatore Castorina, ormai fuori dai progetti della proprietà, nonostante il contratto biennale firmato lo scorso novembre.

Per la panchina, difficile la conferma di Francesco Di Gaetano. Il nome che rimbalza in queste ore porta al profilo di Agenore Maurizi, ex di Reggina, Lupa Roma e Viterbese, la scorsa stagione alla guida del Roma City nel Girone F di Serie D in cui è stato esonerato a fine ottobre.

Temi tecnici, che al momento passano in secondo piano. Prima, bisognerà risolvere gli aspetti burocratici. Dopo le contestazioni dell’ultima parte di stagione, la tifoseria materana aspetta chiarezza nei fatti. E gli striscioni che tappezzano la Città lanciano un messaggio ben preciso.

La serie di striscioni esposti in Città

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author