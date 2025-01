Fc Matera, la precisazione del club sulla trattativa per Zuppel

Non ci sarà nessuna trattativa per quanto riguarda il possibile tesseramento dell’attaccante Diego Zuppel. Lo chiarisce i Fc Matera attraverso una nota diramata nel pomeriggio di oggi, in cui considera il pacchetto offensivo completo.

“Nonostante il calciatore rappresenti un ottimo elemento, la società biancoazzurra considera il proprio parco offensivo già competitivo e completo dal punto di vista qualitativo e quantitativo”, è quanto si legge sui canali ufficiali della società biancoazzurra in queste ore.

“Dunque, nel rispetto del calciatore e del Trapani Calcio, il club della Città dei Sassi precisa che non c’è alcuna intenzione di intavolare una trattativa a tal riguardo”, termina la nota.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author