Fc Matera, la Lnd autorizza lo svincolo d’ufficio per i tesserati

Adesso arriva anche lo svincolo d’ufficio per tutti quei giocatori che erano ancora legati al Matera per la stagione 2025-26 che com’è noto non vedrà i lucani ai nastri di partenza del torneo di Serie D.

Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, la Lnd ha comunicato che tutti i giocatori tesserati con il club lucano hanno ottenuto lo svincolo d’autorità e possono legarsi ad altri club a partire dalle prossime ore.

Stessa procedura, oltre che per il Matera anche per i tesserati di Vastogirardi, Avezzano e Castelnuovo Vomano, uniche quattro squadre a non essersi iscritte in Serie D.

