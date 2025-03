Fc Matera, i giocatori prendono posizione. Panchina in stand-by

Quella che doveva essere la giornata del terzo atto di Salvatore Ciullo sulla panchina del Matera, ha inevitabilmente riacceso la luce sulla grana-stipendi che non sembra essersi risolta. Con una lunga lettera, i giocatori biancoazzurri hanno scelto di rompere il silenzio per fare luce su una situazione che loro stessi reputano insostenibile.

Gli stessi affermano che alcuni non hanno ancora ricevuto l’intera mensilità di novembre e la maggior parte della squadra quella di dicembre. I giocatori, sostengono anche che al 31 gennaio le liberatorie non sono state firmate e che l’incertezza ha influito sulla serenità e sulla concentrazione verso gli obiettivi stagionali. La squadra, inoltre, chiede alla società un intervento concreto ed immediato. Fulmine a ciel sereno arrivato dopo le parole del presidente Tosoni nel corso di Lunedì Puglia su Antenna Sud.

Questioni extra-campo che hanno preso la scena nel giorno in cui doveva materializzarsi il ritorno in panchina di Salvatore Ciullo, per il terzo atto in biancoazzurro. In seguito ai colloqui con il club, cominciati subito dopo il 6-1 contro il Fasano e proseguiti nella giornata di lunedì, l’allenatore salentino è giunto nella Città dei Sassi dove ha incontrato la squadra. Un colloquio che porterà il tecnico a prendere una decisione nelle prossime ore. Intanto, la ripresa degli allenamenti è stata guidata da Marco Ferri che al momento rimane l’allenatore. Questione che sembra passare in secondo piano dopo la nota diramata dai giocatori biancoazzurri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author