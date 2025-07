Fc Matera, game over per la Serie D: il club è stato escluso

Nessun miracolo. Il Football Club Matera non riesce a formalizzare l’iscrizione in Serie D, rispondendo alla chiamata della Covisod che aveva richiesto un supplemento di documentazione, e pertanto sarà escluso dalla quarta serie. Lo ha comunicato la Lnd, attraverso una nota di qualche minuto fa.

Infatti, entro le ore 14:00 di oggi bisognava presentare ricorso per poter formalizzare l’iscrizione alla prossima stagione di Serie D. Purtroppo, il Matera non ci sarà. La trattativa per la cessione del club dall’imprenditore romano Stefano Tosoni, che appena un anno fa aveva rilevato il club da Antonio Petraglia, all’imprenditore Domenico Brancaccio, si è risolta in un nulla di fatto.

Tempistiche troppo strette e una situazione non facile che aveva bisogno di ulteriori approfondimenti. Il termine ultimo delle ore 14:00 di oggi non ha portato alla tanto attesa fumata bianca. Dopo tre stagioni di Serie D, e dopo l’ultimo fallimento avvenuto nel 2019, la Città dei Sassi, nell’estate 2025 resta ancora una volta senza calcio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author