Fc Matera, Ferri: “Porterò le mie idee. Casarano? Test probante”

“L’emozione c’è ed è tanta ma in questa settimana non ho avuto troppo tempo per pensarci. La priorità era su altre cose. Sicuramente mi godrò questa emozione dopo la fine della partita di domani. Sono uno che vive a pieno le emozioni ma ho avuto davvero poco tempo per farlo”. A parlare è Merco Ferri, neo-tecnico dei biancoazzurri, che ai microfoni di Antenna Sud parla alla vigilia di Casarano-Matera.

Verso la sfida al Casarano: esordio probante per Ferri

“Sappiamo che sarà un esordio molto difficile ma la cosa non deve toccarci più di tanto. Anzi, esordire con un test così difficile è molto stimolante, anche se dipende sempre dal punto di vista dal quale si guarda la cosa. È la classica partita che si prepara da sola anche abbiamo provato le nostre cose. La prima cosa che voglio far capire alla squadra è che dobbiamo andare a Casarano con l’intento di giocarcela, andando in campo con le nostre idee e la nostra personalità. Questo non vuol dire vincere a tutti i costi ma provare a farlo: questo deve essere il nostro monito”.

Ferri, le prime idee alla guida dei biancoazzurri

“Cosa porterò lo dirà il tempo. Metterò a disposizione la mia persona e le mie idee in fatto di gruppo e tecnico-tattiche. Se saranno buone o meno lo dirà il tempo. Sicuramente proverò a mettere sul campo le mie idee”.

Squadra, il punto della situazione

“Il gruppo sta bene. Ovviamente, questa settimana il lavoro me l’ha facilitato il fatto di conoscere la squadra dal punto di vista tecnico-tattico e umano. Arriviamo al match di domani con 22 giocatori disponibili e questi saranno convocati. Abbiamo alcuni infortunati che speriamo di recuperare la prossima settimana, quantomeno qualcuno”.

