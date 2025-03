Fc Matera, Ferri: “Il cambio di passo dipende solo da noi”

“Serve un cambio di passo in questo rush finale ma questo dipende esclusivamente da noi e dall’atteggiamento che mettiamo in campo. Dobbiamo sicuramente ripartire da questo, poi viene tutto il resto”. Ha parlato così, ai microfoni di Antenna Sud, il tecnico Marco Ferri alla vigilia della sfida che i biancoazzurri disputeranno a Fasano domani pomeriggio.

“Domani è una partita difficile, un po’ come tutte ed è anche molto importante. Il Fasano è una squadra molto solida. Magari non segna tantissimo ma non subisce nemmeno troppo. È una squadra quadrata con degli elementi che possono impensierirci. Lo ripeto, per noi è una partita fondamentale come lo saranno le successive sei”, continua il tecnico Ferri in vista della sfida del Curlo di domani pomeriggio.

Matera che arriva da due settimane in cui sono state riordinate le idee: “La sosta è servita, perché per noi è arrivata al momento giusto. Questa ci ha permesso di staccare un po’ a livello mentale e di riabbracciare le nostre famiglie. E soprattutto ci è servita per lavorare sul campo, senza la partita imminente. Sono stati dei giorni di lavoro che ci sono serviti sicuramente”.

Ferri, dovrà fare a meno di alcune pedine: “Con i ragazzi sono stato chiaro: non mi faccio troppi problemi su chi manca perché so di poter contare su un gruppo di ragazzi affidabili. Dispiace per le assenze di Sicurella, Brahja e Bello, tre ragazzi che finora hanno avuto molto minutaggio. La cosa, però, non mi impensierisce più di tanto perché sono certo che chi giocherà al loro posto sarà all’altezza”.

