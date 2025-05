Fc Matera, Di Gaetano: “Regaliamo i play off ai nostri tifosi”

“A questo punto della stagione nessuno si aspettava che ci potevamo giocare un posto nei play off. Sappiamo che dipende solo da noi, per questo dobbiamo affrontare la partita di domani e andarci a prendere il quinto posto”. Sono le parole del tecnico Francesco Di Gaetano che parla alla vigilia della sfida contro la Nocerina.

“In queste settimane ho toccato la squadra sotto l’aspetto della motivazione. Purtroppo ho trovato una squadra condizionata da alcune problematiche che probabilmente potevano essere gestite meglio. Magari, oggi staremmo parlando di tutt’altro. Ho cercato di farli arrivare nella migliore maniera possibile a questo finale di campionato. Ed eccoci a giocarci un posto nei play off domani. La Nocerina? A prescindere dall’avversario, in questo momento della stagione serve la giusta cattiveria agonistica per evitare di fare brutte figure”, continua il tecnico dei biancoazzurri.

Di Gaetano, poi, infine, fa il punto della situazione sugli indisponibili: “Baldi non sarà della partita, così come Paramatti che ad Ugento ha accusato un problema perché non giocava da diverso tempo. Abbiamo Marigosu, Napolitano e Tomaselli ancora acciaccati. Però, chi andrà in campo sono convinto che darà il massimo per regalare questa gioia ai nostri tifosi che sicuramente se la meritano”.

