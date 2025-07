Fc Matera, corsa contro il tempo: trattativa per cedere il club

Ore decisive per il futuro del Football Club Matera. Dopo che la Covisod ha chiesto al club di completare la documentazione entro le ore 14:00 di lunedì 21 luglio, il club potrebbe addirittura passare la mano.

Una situazione complicata che lo stesso presidente Stefano Tosoni, nell’intervista a Speciale Calcio Mercato su Antenna Sud di lunedì, non ha nascosto alcune difficoltà. Per questo, nelle ultime ore, l’imprenditore romano ha allacciato contatti con Domenico Brancaccio, impresario del settore del caffè, che sembra essersi fatto avanti per rilevare la società.

Quella del Matera è una vera e propria corsa contro il tempo, considerata l’iscrizione da completare entro lunedì. La giornata di domani, da questo punto di vista potrebbe essere importante, se non proprio decisiva, considerate le tempistiche ormai ristrette per vedere il Matera in Serie D anche la prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author