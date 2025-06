Fc Matera, botta e risposta giocatori-Tosoni. Oggi sit-in dei tifosi

Il silenzio delle ultime settimane, viene spezzato dalla nota dei giocatori del Fc Matera, per far luce sulla situazione che stanno attraversando. Subito dopo, arriva la replica del presidente Stefano Tosoni che attraverso i canali ufficiali del club ribadisce che la società sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato e con obiettivi ambiziosi.

Andiamo con ordine e partiamo dalla nota firmata dai giocatori biancoazzurri che “tengono a precisare che, ad oggi 17 giugno 2025, vantano ancora il pagamento di quattro, in alcuni casi, cinque mensilità arretrate”. I calciatori del Fc Matera, poi, puntualizzano: “A 24 giorni dalla scadenza per l’iscrizione al campionato, riteniamo doveroso informare, con precisione e correttezza, la piazza, i tifosi e il sindaco sulla situazione attuale”.

Subito dopo, arriva la risposta del presidente Stefano Tosoni, attraverso i canali ufficiali del club biancoazzurro: “Tutti i tesserati pagati entro i termini autorizzati dalla Lega. Sto pagando tutte le vertenze della stagione precedente. Tutti i fornitori in regola entro luglio”.

Tosoni, prosegue: “Squadra già organizzata, mister e staff tecnico già organizzato: Fc Matera verrà regolarmente iscritta al campionato di Serie D 2025-2026 con ampie ambizioni. Ma subito dopo, ampia conferenza stampa dove verrà documentata tutta la verità”. “Mi prendo questa contestazione per il bene del Fc Matera, ma in molti torneranno sui propri passi. Io non mollo”, conclude Tosoni, rilanciando ancora una volta il progetto.

In casa Matera, si tratta di una situazione venutasi a creare a ventiquattrore dal sit-in di protesta che la Curva Sud ha organizzato nella serata di domani, presso il parcheggio antistante il Comune. Con un duro comunicato verso la proprietà guidata da Stefano Tosoni, diramato nei giorni scorsi, la frangia più calda dei tifosi materani è pronta a far sentire la propria voce per chiedere una presa di posizione al neo-sindaco Antonio Nicoletti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author