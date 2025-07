Fc Matera, altro striscione contro il club: c’è una richiesta

Il silenzio degli ultimi giorni viene rotto da un altro striscione che campeggia in uno dei punti della Città dei Sassi. Al centro della questione, ovviamente, la situazione relativa all’iscrizione del Fc Matera, vista la mancanza di comunicazione da parte della società materana.

Ovviamente, il popolo del tifo materano, da diverso tempo ha puntato il dito contro la proprietà guidata dal presidente Stefano Tosoni. Dai primi striscioni di fine maggio al sit-in in Comune di metà giugno, fino ad oggi. La richiesta, è praticamente chiara: viene chiesto all’attuale proprietario di lasciare la guida del club, consegnando il titolo sportivo al sindaco Antonio Nicoletti, che si era fatto garante proprio nel sit-in di metà giugno.

Da parte del club biancoazzurro, non sono pervenute comunicazioni ufficiali per quanto riguarda l’iscrizione. La Lnd, dalla sua, ha comunicato solo la rinuncia di un club, il Vastogirardi. Ovviamente, adesso, toccherà alla Covisod far luce sulla situazione dei vari club. Sia quelli che avranno il semaforo verde ed è già capitato a molti, sia quelli che avranno quello giallo e dovranno completare la documentazione.

Un silenzio, da parte della società biancoazzurra che sicuramente preoccupa il popolo materano che sta vivendo un’altra estate turbolenta. E con lo striscione di oggi, i supporters biancoazzurri hanno nuovamente preso un’altra presa di posizione, in attesa dei segnali delle prossime ore.

