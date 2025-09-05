5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Lorenzo Arpino (FBC Gravina)

FBC Gravina, ufficiale l’arrivo del centrocampista 2005 Lorenzo Arpino

Massimo Todaro 5 Settembre 2025
Il Gravina annuncia l’arrivo di Lorenzo Arpino, centrocampista 2005 ex Monza e Cesena.

La FBC Gravina ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Arpino, centrocampista centrale classe 2005 nato a Milano.

Dotato di buone qualità fisiche e atletiche, Arpino è cresciuto nel settore giovanile del Monza prima di approdare la scorsa stagione al Cesena, con cui ha disputato il campionato di Primavera 1.

Il giovane calciatore si è già aggregato al gruppo gialloblù nei giorni scorsi ed è a disposizione di mister Nicola Ragno in vista dell’esordio stagionale contro il Nola, in programma domenica alle 15.00 allo stadio “V. Papa” di Cardito.

Con questo innesto, il Gravina arricchisce la propria mediana con un profilo giovane e promettente, pronto a crescere all’interno del progetto tecnico della società pugliese.

Massimo Todaro

