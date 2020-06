Fbc Gravina | Per il post Loseto c’è Pazienza

Condividi

Per la panchina del Gravina...ci vuole pazienza. Non è un detto antico ma è il cognome dell’allenatore che molto probabilmente siederà sulla panchina murgiana in vista della prossima stagione. L’esperienza di Valeriano Loseto in casa gialloblu è giunta al termine, lo ha fatto intendere proprio l’allenatore Barese nel corso della nostra trasmissione tribuna centrale e anche il voler ringraziare società calciatori e addetti alla stampa la dice lunga sulle sue intenzioni. Mentre Loseto è pronto ad affrontare una nuova sfida, il Gravina prova a ricomporre i pezzi. Nonostante le voci di corridoio che darebbero De Leonardis prossimo alla Murgia, sarebbe Michele Pazienza quello più vicino al Vicino, scusate il gioco di parole. Classe 82, nativo di San Severo predilige il 4-4-1-. In realtà non ha molta esperienza da tecnico avendo guidato il Pisa e il Siracusa, ma evidentemente ha convinto la dirigenza gialloblu’ con le sue idee. La notizia potrà avere i crismi dell’ ufficialità solo dopo il 30 giugno, quando le strade di Valeriano Loseto e del Gravina si divideranno ufficialmente.