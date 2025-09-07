FBC Gravina, ingaggiato lo spagnolo Sergio Llamas per la mediana

La FBC Gravina ha ufficializzato l’ingaggio di Sergio Llamas Pardo, centrocampista spagnolo classe 1993. Playmaker di qualità e personalità, Llamas è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Deportivo Alavés, con cui ha esordito in prima squadra contribuendo alla promozione in Liga.
Nel corso della carriera ha vestito diverse maglie tra Europa e Sud America: Real Unión in Spagna, RoPS in Finlandia, Rayo Majadahonda, i boliviani del Guabirá e infine il Gokulam Kerala in India.
Giocatore di temperamento e con ottime doti tecniche, è arrivato a Gravina quindici giorni fa ed è già a disposizione dello staff per la sfida odierna contro il Nola.
