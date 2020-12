FBC Gravina | Deleonardis saluta. Al suo posto De Candia?

«La FBC Gravina comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con il mister Tony Deleonardis. La decisione del club è maturata nella giornata di domenica 27 dicembre viste le differenti vedute su questioni tecniche avvenute in questo avvio di stagione. Al tecnico gravinese vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il proseguo di carriera» così il Gravina ha comunicato l’addio di Tony Deleonardis attraverso i canali social del club murgiano.

In queste ultime ore si è già scatenato il toto-allenatore: chi al suo posto sulla panchina gialloblù? Il nome che subito è circolato sui social è quello di Valeriano Loseto, che però non trova conferme. Ci sarebbe stato, invece, più di qualche contatto con Pasquale De Candia, che sarebbe dovuto esser l’allenatore del Team Altamura, prima di separarsi addirittura prima dell’inizio del campionato. Dopo qualche mese potrebbe trovarsi dall’altra sponda della murgia, quella gialloblù.